Более 200 тысяч человек получили статус самозанятых в Москве с начала года

Короткая ссылка
Около 205 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года.
Более 200 тысяч человек получили статус самозанятых в Москве с начала года
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Число самозанятых в Москве к августу 2021 года достигло 684 тыс. — это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В среднем в январе — июле 2021-го ежемесячный прирост самозанятых составлял 29 тыс. против 22 тыс. в аналогичном периоде 2020 года.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что объём контрактов государственно-частного партнёрства в Москве вырос на 88,7 млрд рублей с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить