Более 200 тысяч человек получили статус самозанятых в Москве с начала года

Около 205 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Число самозанятых в Москве к августу 2021 года достигло 684 тыс. — это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В среднем в январе — июле 2021-го ежемесячный прирост самозанятых составлял 29 тыс. против 22 тыс. в аналогичном периоде 2020 года.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что объём контрактов государственно-частного партнёрства в Москве вырос на 88,7 млрд рублей с начала года.