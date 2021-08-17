Учебный год в Тюменской области начнётся в очном формате

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Учебный год в Тюменской области планируется начать в очном формате. Власти будут следить за обстановкой по коронавирусу и ОРВИ.
Учебный год в Тюменской области начнётся в очном формате
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Сами праздничные мероприятия будут проводиться исходя из эпидситуации, возможно, увеличится количество линеек. Будем принимать все меры безопасности», — заявил губернатор Александр Моор.

По его словам, в случае необходимости на карантин будут переведены отдельные классы или школы — в зависимости от уровня заболеваемости в конкретном учебном заведении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области первые 3,5 тыс. семей, которым полагаются региональные детские пособия, получили льготные школьные наборы.

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