Минобороны передаёт неиспользуемые земли в Красноярском крае региональным властям
- РИА Новости
Согласно поручению министра по результатам рабочей поездки в Красноярский край профильные подразделения проработали вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе в интересах обороны. В итоге участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны.
Рабочая группа приступила к работе по передаче участка региону.
Ранее с соответствующей просьбой к Шойгу обратились рабочие завода «Красмаш».
«Мы внимательно рассмотрим этот вопрос... Думаю, в ближайшие даже не месяцы и не недели по этому поводу примем решение», — заявил министр.
По его словам, в ведомстве к таким просьбам всегда подходят «крайне внимательно».