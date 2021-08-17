Минобороны передаёт неиспользуемые земли в Красноярском крае региональным властям

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Глава Минобороны Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользуемых земель ведомства в Емельяновском районе Красноярского края в собственность региона.
Минобороны передаёт неиспользуемые земли в Красноярском крае региональным властям
  • РИА Новости

Согласно поручению министра по результатам рабочей поездки в Красноярский край профильные подразделения проработали вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе в интересах обороны. В итоге участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны.

Рабочая группа приступила к работе по передаче участка региону.

Ранее с соответствующей просьбой к Шойгу обратились рабочие завода «Красмаш».

«Мы внимательно рассмотрим этот вопрос... Думаю, в ближайшие даже не месяцы и не недели по этому поводу примем решение», — заявил министр.

По его словам, в ведомстве к таким просьбам всегда подходят «крайне внимательно».

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