В Петербурге за сутки выявили 1156 новых случаев коронавирусной инфекции

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В Санкт-Петербурге за сутки выявили 1156 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Петербурге за сутки выявили 1156 новых случаев коронавирусной инфекции
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Выздоровели за минувшие сутки 1316 пациентов.

Коэффициент распространения болезни снизился до 0,83.

За прошедшие 24 часа первый компонент вакцины от коронавируса получил 1791 человек, второй — 3430. Таким образом, число прошедших первый цикл вакцинации выросло до 100 414 122, завершивших цикл — до 100 252 326.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации после простуды.

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