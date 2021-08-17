Более 400 человек приступили к патрулированию лесов в Подмосковье
- Pixabay
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам председателя комитета Елены Казимир, в лесничествах сформировали 19 мобильных групп.
«Вместе с государственными инспекторами из «Мособллеса» будут привлечены сотрудники МВД, представители органов самоуправления, общественные инспекторы Подмосковья — всего более 420 человек», — уточнила она.
Очередное патрулирование в лесах началось 16 августа, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.
Как ранее сообщал «Взгляд», в августе состоится третья общероссийская акция «Сохраним лес».