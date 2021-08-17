Более 400 человек приступили к патрулированию лесов в Подмосковье

В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, что свыше 420 инспекторов и сотрудников МВД привлечены к патрулированию подмосковных лесов. Задача — пресечь незаконную добычу ископаемых на землях лесного фонда.

Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360». По словам председателя комитета Елены Казимир, в лесничествах сформировали 19 мобильных групп. «Вместе с государственными инспекторами из «Мособллеса» будут привлечены сотрудники МВД, представители органов самоуправления, общественные инспекторы Подмосковья — всего более 420 человек», — уточнила она. Очередное патрулирование в лесах началось 16 августа, сообщили в комитете лесного хозяйства региона. Как ранее сообщал «Взгляд», в августе состоится третья общероссийская акция «Сохраним лес».