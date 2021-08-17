Более 400 человек приступили к патрулированию лесов в Подмосковье

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В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, что свыше 420 инспекторов и сотрудников МВД привлечены к патрулированию подмосковных лесов. Задача — пресечь незаконную добычу ископаемых на землях лесного фонда.
Более 400 человек приступили к патрулированию лесов в Подмосковье
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам председателя комитета Елены Казимир, в лесничествах сформировали 19 мобильных групп.

«Вместе с государственными инспекторами из «Мособллеса» будут привлечены сотрудники МВД, представители органов самоуправления, общественные инспекторы Подмосковья — всего более 420 человек», — уточнила она.

Очередное патрулирование в лесах началось 16 августа, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

Как ранее сообщал «Взгляд», в августе состоится третья общероссийская акция «Сохраним лес».

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