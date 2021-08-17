Климов сообщил о встрече комиссии Совфеда с представителями 48 стран ОБСЕ
- РИА Новости
«У нас 48 государств — членов ОБСЕ присутствовали на встрече. Это очень серьёзная явка. Несколько стран отказались, хотя двери были открыты для всех», — приводит заявление Климова ТАСС.
По его словам, представителям ОБСЕ доносили мысль о том, что по российскому закону никакое вмешательство извне в выборы не допустимо.
«Подводить итоги выборов, оценивать их качество и утверждать результаты должны Центральная избирательная комиссия и суд», — заявил Климов.
По его словам, «никаких возражений на этот счёт не было и не могло быть».
Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.
В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.