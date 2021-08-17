Климов сообщил о встрече комиссии Совфеда с представителями 48 стран ОБСЕ

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов сообщил, что на встречу с членами комиссии пришли представители 48 государств — членов ОБСЕ.

«У нас 48 государств — членов ОБСЕ присутствовали на встрече. Это очень серьёзная явка. Несколько стран отказались, хотя двери были открыты для всех», — приводит заявление Климова ТАСС.

По его словам, представителям ОБСЕ доносили мысль о том, что по российскому закону никакое вмешательство извне в выборы не допустимо.

«Подводить итоги выборов, оценивать их качество и утверждать результаты должны Центральная избирательная комиссия и суд», — заявил Климов.

По его словам, «никаких возражений на этот счёт не было и не могло быть».

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.

В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.