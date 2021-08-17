В Москве граждане смогут направить на благотворительность баллы по программе «Миллион призов»

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К акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились 49 благотворительных организаций. Горожане, которые выиграют по программе призовые баллы, смогут направить их на благотворительность.
В Москве граждане смогут направить на благотворительность баллы по программе «Миллион призов»
  • © mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Всего победители акции получат 250 тыс. призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары, представленные у партнёров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее.

Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании на выборы в Госдуму, которое состоится с 17 по 19 сентября.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области на портале «Добродел» стартовало голосование за территории без застройки.

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