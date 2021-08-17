В Москве граждане смогут направить на благотворительность баллы по программе «Миллион призов»

К акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились 49 благотворительных организаций. Горожане, которые выиграют по программе призовые баллы, смогут направить их на благотворительность.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Всего победители акции получат 250 тыс. призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары, представленные у партнёров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее.

Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании на выборы в Госдуму, которое состоится с 17 по 19 сентября.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области на портале «Добродел» стартовало голосование за территории без застройки.