В Копейске из-за коронавируса отменён праздничный концерт в День города

День города в Копейске, городе-спутнике Челябинска, 29 августа пройдёт в режиме ограничений из-за COVID-19.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, отменяется традиционный концерт ко Дню города и Дню шахтёра на главной сцене Копейска со звёздами российской эстрады.

«День города Копейска меняет формат. Все мероприятия переносятся на локальные площадки вместимостью не больше 500 человек. Главная площадь на День города собирает больше 10 тыс. человек. Учитывая копейскую статистику по COVID-19, собирать такое количество людей в одном месте небезопасно», — объяснила начальник пресс-службы администрации Копейска Наталья Чабан.

В свою очередь, мэр Копейска Андрей Фалейчик призвал граждан активнее ставить прививки от коронавируса, чтобы смягчить введённые ограничения.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.