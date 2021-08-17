Диетолог Арзамасцев рассказал о полезных и вредных свойствах грибов

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе грибов, а также о противопоказаниях к их употреблению.
Диетолог Арзамасцев рассказал о полезных и вредных свойствах грибов
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что грибы состоят только из белка и являются низкокалорийным продуктом.

В то же время грибы имеют серьёзные противопоказания к употреблению среди широкого круга людей, уточнил он.

«За счёт хитиновой клеточной оболочки грибы — очень тяжёлый продукт. Их крайне нежелательно употреблять людям с проблемами ЖКТ. Также не стоит есть грибы на ночь и с другими тяжёлыми продуктами — чем-то мясным или жареной картошкой», — объяснил Арзамасцев.

Он также добавил, что имеющиеся в грибах витамины плохо усваиваются из-за большого количества клетчатки в составе продукта.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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