Диетолог Арзамасцев рассказал о полезных и вредных свойствах грибов
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В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что грибы состоят только из белка и являются низкокалорийным продуктом.
В то же время грибы имеют серьёзные противопоказания к употреблению среди широкого круга людей, уточнил он.
«За счёт хитиновой клеточной оболочки грибы — очень тяжёлый продукт. Их крайне нежелательно употреблять людям с проблемами ЖКТ. Также не стоит есть грибы на ночь и с другими тяжёлыми продуктами — чем-то мясным или жареной картошкой», — объяснил Арзамасцев.
Он также добавил, что имеющиеся в грибах витамины плохо усваиваются из-за большого количества клетчатки в составе продукта.
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