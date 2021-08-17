Репетиторы дали советы по обучению детей иностранным языкам

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Эксперты сервиса «СберУслуги» дали рекомендации родителям о том, как эффективно мотивировать ребёнка изучать иностранные языки.
Репетиторы дали советы по обучению детей иностранным языкам
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщают «Известия».

Так, специалисты посоветовали внедрить иностранный язык в жизнь ребёнка. Например, перевести интерфейс смартфона на изучаемый язык, просматривать мультфильмы на языке оригинала. Это будет тренировать навык понимания на слух и расширит словарный запас ребёнка.

Родителям, владеющим иностранным языком, рекомендуют чаще общаться на нём с ребёнком. Кроме того, изучать язык можно вместе с детьми, показывая таким образом пример.

Также эксперты советуют родителям не фокусироваться на грамматике, а дать детям возможность почувствовать себя комфортно в новой языковой среде.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.

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