В Подмосковье прокомментировали ситуацию с ДТП с участием детей в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
«С начала текущего года произошло более 250 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых семь детей погибли и 280 получили телесные повреждения», — заявили в ведомстве.
Также жителям Подмосковья напомнили, что август — это период повышенного внимания, во время которого опасность для детей на дорогах и улицах значительно возрастает. Родителям рекомендовали более тщательно отрабатывать маршрут от дома до школы и обратно.
Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.