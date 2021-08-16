В Подмосковье прокомментировали ситуацию с ДТП с участием детей в 2021 году

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В Московской области прокомментировали ситуацию с ДТП с участием детей в 2021 году.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с ДТП с участием детей в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

«С начала текущего года произошло более 250 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых семь детей погибли и 280 получили телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

Также жителям Подмосковья напомнили, что август — это период повышенного внимания, во время которого опасность для детей на дорогах и улицах значительно возрастает. Родителям рекомендовали более тщательно отрабатывать маршрут от дома до школы и обратно.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

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