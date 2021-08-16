В Подмосковье первые 3500 семей получили льготные школьные наборы

В Московской области первые 3,5 тыс. семей, которым полагаются региональные детские пособия, получили льготные школьные наборы.

Об этом сообщает телеканал «360».

Родителям будущих первоклассников наборы доставили на дом сотрудники социальной защиты.

«Семьям с невысоким доходом собрать ребёнка в первый класс бывает особенно непросто. Мы ежегодно поддерживаем их, вручая школьные наборы от губернатора», — заявила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

По её словам, семьи, не получившие уведомление о подарке первокласснику, могут подать заявление через региональный портал госуслуг.

Для этого нужно воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу».

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