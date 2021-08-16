В Подмосковье первые 3500 семей получили льготные школьные наборы
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Родителям будущих первоклассников наборы доставили на дом сотрудники социальной защиты.
«Семьям с невысоким доходом собрать ребёнка в первый класс бывает особенно непросто. Мы ежегодно поддерживаем их, вручая школьные наборы от губернатора», — заявила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.
По её словам, семьи, не получившие уведомление о подарке первокласснику, могут подать заявление через региональный портал госуслуг.
Для этого нужно воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу».
Ранее Екатерина Морозова, врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук, в беседе с Nation News рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».