В Подмосковье первые 3500 семей получили льготные школьные наборы

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В Московской области первые 3,5 тыс. семей, которым полагаются региональные детские пособия, получили льготные школьные наборы.
В Подмосковье первые 3500 семей получили льготные школьные наборы
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Родителям будущих первоклассников наборы доставили на дом сотрудники социальной защиты.

«Семьям с невысоким доходом собрать ребёнка в первый класс бывает особенно непросто. Мы ежегодно поддерживаем их, вручая школьные наборы от губернатора», — заявила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

По её словам, семьи, не получившие уведомление о подарке первокласснику, могут подать заявление через региональный портал госуслуг.

Для этого нужно воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу».

Ранее Екатерина Морозова, врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук, в беседе с Nation News рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».

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