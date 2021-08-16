Линейки в честь 1 сентября пройдут в Краснодаре только для первых и выпускных классов

По требованию Роспотребнадзора линейки в честь 1 сентября пройдут в Краснодаре только для первых и выпускных классов.

РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии. В 2021 году за парты сядут около 5 тыс. первоклассников. Всего в школы Краснодара пойдут 164 тыс. детей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности до 1 октября. В регионе продолжает действовать масочный режим. Ранее телеканал «360» сообщал, что школьные ярмарки в Московской области заработают 16 августа.