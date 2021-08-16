Специалисты проверили воздух в Екатеринбурге после сообщений о «химическом запахе»

Специалисты МЧС после сообщений о «химическом запахе в районе промзоны» в Екатеринбурге провели замеры проб воздуха. Как заявили в ведомстве, предельно допустимой концентрации вредных веществ там не обнаружено.

РИА Новости