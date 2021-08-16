Специалисты проверили воздух в Екатеринбурге после сообщений о «химическом запахе»

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Специалисты МЧС после сообщений о «химическом запахе в районе промзоны» в Екатеринбурге провели замеры проб воздуха. Как заявили в ведомстве, предельно допустимой концентрации вредных веществ там не обнаружено.
Специалисты проверили воздух в Екатеринбурге после сообщений о «химическом запахе»
  • РИА Новости

«Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области. После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено», — сказали в МЧС.

Угрозы жизни и здоровью граждан нет, добавили там.

Как ранее сообщил источник ТАСС, в посёлке Рудном на юге Екатеринбурга в пределах промышленной зоны могла произойти «утечка химического вещества».

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