Специалисты проверили воздух в Екатеринбурге после сообщений о «химическом запахе»
- РИА Новости
«Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области. После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено», — сказали в МЧС.
Угрозы жизни и здоровью граждан нет, добавили там.
Как ранее сообщил источник ТАСС, в посёлке Рудном на юге Екатеринбурга в пределах промышленной зоны могла произойти «утечка химического вещества».