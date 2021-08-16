В ЯНАО рассказали о планах по строительству в городе Губкинский

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа планируют построить 43 многоквартирных дома в семи микрорайонах. Губернатор Дмитрий Артюхов, продолжающий поездку по региону, посетил два новых микрорайона, где идёт эта работа.

РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа». В 18-м микрорайоне построили четыре четырёхэтажных дома. В 17-м микрорайоне поставили коробку первого здания. В Губкинском намерены расселить 139 аварийных многоквартирных домов. К 2024 году в городе планируют обеспечить новыми квартирами более 2 тыс. семей. Ранее Артюхов прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое. «Взгляд» сообщал, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.