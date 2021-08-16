В ЯНАО рассказали о планах по строительству в городе Губкинский

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В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа планируют построить 43 многоквартирных дома в семи микрорайонах. Губернатор Дмитрий Артюхов, продолжающий поездку по региону, посетил два новых микрорайона, где идёт эта работа.
В ЯНАО рассказали о планах по строительству в городе Губкинский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В 18-м микрорайоне построили четыре четырёхэтажных дома. В 17-м микрорайоне поставили коробку первого здания.

В Губкинском намерены расселить 139 аварийных многоквартирных домов. К 2024 году в городе планируют обеспечить новыми квартирами более 2 тыс. семей.

Ранее Артюхов прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое.

«Взгляд» сообщал, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.

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