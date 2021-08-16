В ЯНАО рассказали о планах по строительству в городе Губкинский
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
В 18-м микрорайоне построили четыре четырёхэтажных дома. В 17-м микрорайоне поставили коробку первого здания.
В Губкинском намерены расселить 139 аварийных многоквартирных домов. К 2024 году в городе планируют обеспечить новыми квартирами более 2 тыс. семей.
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