В «Опоре России» прокомментировали ситуацию с ценами на жильё

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Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков прокомментировал ситуацию с ценами на жильё.
В «Опоре России» прокомментировали ситуацию с ценами на жильё
  • РИА Новости

«На мой взгляд, есть предпосылки к тому, что рост цен замедлится, возможно, на какое-то время остановится», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это перспектива ближайших полутора лет.

Как пояснил эксперт, снижения стоимости жилья ждать не стоит, что связано с инфляцией, подорожанием комплектующих, стройматериалов и рабочей силы.

Со своей стороны, риелтор Павел Боровиков отметил, что возможны разовые предложения, которые окажутся дешевле, но нужно понимать, что это не будет иметь массовый характер.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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