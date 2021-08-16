В Москве реконструируют трамвайное депо имени Баумана на Сельскохозяйственной улице.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Комплекс из восьми зданий будет объединён общими стилистическими и цветовыми решениями в индустриальном дизайне.

«Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита. Стилизованные «составы» выполнят из алюминиевых кассет», — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, архитектурный облик корпусов будет гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением.

После реконструкции площадь депо составит около 68 тыс. кв. м. Модернизация позволит обслуживать низкопольные трёхсекционные современные трамваи.

Также проект предусматривает строительство нового административного корпуса, склада, насосной станции, мойки, физкультурного центра и проходных.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве рассказали о работе по модернизации маршрутных сетей коммерческих перевозчиков.