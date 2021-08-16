Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу в рамках марафона благодарности

Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу добраястрана.рф, где будут публиковаться видео участников марафона благодарности #ГоворюСпасибо.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Цель марафона — показать сотрудникам некоммерческих организаций, что их труд важен, а также вдохновить на новые инициативы.

На платформе предусмотрено несколько разделов, в том числе «Истории», «Кинотеатр» и «СМИ». В «Историях» о своей работе расскажут сами НКО. В разделе «СМИ» представят телесюжеты о мероприятиях и деятельности организаций. В «Кинотеатре» можно будет посмотреть фильмы, мультработы и видеопрограммы, созданные при реализации грантовых проектов.

Принять участие в марафоне можно до 31 августа. Итоги подведут в начале сентября.

Ранее НСН проинформировала, что в мае состоялся приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций.