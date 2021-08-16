Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу в рамках марафона благодарности

Короткая ссылка
Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу добраястрана.рф, где будут публиковаться видео участников марафона благодарности #ГоворюСпасибо.
Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу в рамках марафона благодарности
  • Pixabay

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Цель марафона — показать сотрудникам некоммерческих организаций, что их труд важен, а также вдохновить на новые инициативы.

На платформе предусмотрено несколько разделов, в том числе «Истории», «Кинотеатр» и «СМИ». В «Историях» о своей работе расскажут сами НКО. В разделе «СМИ» представят телесюжеты о мероприятиях и деятельности организаций. В «Кинотеатре» можно будет посмотреть фильмы, мультработы и видеопрограммы, созданные при реализации грантовых проектов.

Принять участие в марафоне можно до 31 августа. Итоги подведут в начале сентября.

Ранее НСН проинформировала, что в мае состоялся приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить