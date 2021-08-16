Консультант Волкова перечислила признаки финансовой пирамиды

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Консультант по финансовым вопросам Татьяна Волкова рассказала, на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги в финансовой пирамиде.
Консультант Волкова перечислила признаки финансовой пирамиды
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

«Два ключевых признака финансовой пирамиды — необоснованная доходность и отсутствие лицензии Центробанка. Ни одна настоящая инвестиционная компания гарантированно не будет предлагать 20 и более процентов годовых. Также по законодательству любая организация, которая принимает деньги у населения, является участником финансового рынка и должна обладать лицензией», — объяснила она.

Эксперт посоветовала не только проверять документацию, но и обращать внимание на то, откуда берётся прибыль. Если никакой конкретики об инструментах, о финансовой деятельности нет, то лучше держаться подальше от такой организации, считает Волкова.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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