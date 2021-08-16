К акции «Помощники вакцинации» в Москве присоединились около 10 тысяч волонтёров

К московской акции «Помощники вакцинации» присоединились около 10 тыс. волонтёров.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Акция проходит уже более полугода. Добровольцы помогают на площадках выездных пунктов вакцинации, расположенных в торговых центрах, парках, скверах, зонах отдыха.

«Волонтёры сегодня оказывают очень важную и нужную помощь городу — поддерживают жителей Москвы и врачей на вакцинации», — заявила глава комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

На площадках вакцинации добровольцы следят за тем, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию и использовали средства индивидуальной защиты, отвечают на вопросы, помогают сориентироваться и оформить документы.

Всех волонтёров обеспечивают экипировкой, питанием, средствами индивидуальной защиты.

Ранее НТВ сообщало, что в Ленинградской области привлекут волонтёров к Всероссийской переписи населения.