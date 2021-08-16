Обвиняемого в убийстве девушки в московском сквере заподозрили в попытке изнасилования

Короткая ссылка
Мужчину, задержанного по обвинению в убийстве женщины в Москве, заподозрили в попытке изнасилования, сообщили в Следственном комитете. Как полагают следователи, потерпевшая «оказала активное сопротивление», после чего злоумышленник задушил девушку.
Обвиняемого в убийстве девушки в московском сквере заподозрили в попытке изнасилования
  • РИА Новости

«По версии следствия, ночью 14 августа 2021 года на участке местности в сквере вблизи Лазоревого проезда в городе Москве обвиняемый совершил нападение на женщину с целью совершения в отношении неё преступления против её половой неприкосновенности. Потерпевшая оказала активное сопротивление, в связи с чем обвиняемый, не сумев довести свой преступный умысел до конца, задушил девушку и скрылся, переплыв через реку Яузу на другой берег», — говорится в пресс-релизе СК.

Задержанный в ходе допроса полностью признал вину и дал подробные показания.

«Следствием будет дана дополнительная квалификация его действиям по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК России (покушение на изнасилование)», — уточнили в ведомстве.

14 августа следователи возбудили уголовное дело после того, как минувшей ночью в московском сквере нашли тело девушки с признаками удушения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить