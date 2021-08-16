В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Волгоградской области зарегистрировали 332 случая коронавирусной инфекции.
В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Всего в регионе за время пандемии коронавирусной инфекции выявлены 76 496 заболевших. При этом выздоровели 67 936 жителей (в том числе 259 — за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что в Тверской области подтвердили 228 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 57 526 жителей, вылечились 49 372 (в том числе 256 — за последние 24 часа).

Ранее аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.

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