В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Волгоградской области зарегистрировали 332 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Всего в регионе за время пандемии коронавирусной инфекции выявлены 76 496 заболевших. При этом выздоровели 67 936 жителей (в том числе 259 — за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что в Тверской области подтвердили 228 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 57 526 жителей, вылечились 49 372 (в том числе 256 — за последние 24 часа).

Ранее аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.