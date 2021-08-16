В Севастополе выявили 229 случаев COVID-19 за сутки

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В Севастополе выявили 229 случаев коронавируса за сутки.
В Севастополе выявили 229 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

При этом отмечается, что после выздоровления из больниц выписан 71 житель города.

По информации Роспотребнадзора, всего в регионе за время пандемии заболели 24 060 человек, вылечились 20 411.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 125 678 граждан, завершили иммунизацию 111 626.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за минувшие 24 часа в России зарегистрировали 20 765 случаев коронавируса.

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