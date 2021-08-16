Минцифры выделит 102 млн рублей на развитие контакт-центра для граждан
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«Бюджетные средства на работу центра будут распределены с федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Минцифры.
Уточняется, что размер субсидии составит 102 млн рублей.
Как отметили в министерстве, в 2021 году принято решение продлить работу центра, чтобы обеспечить граждан достоверной информацией о вакцинации, выплатах на детей, действиях при болезни, возможных ограничениях при международных путешествиях и других вопросах.
Ранее директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры Василий Слышкин рассказал о работе портала «Госуслуги» за первые шесть месяцев 2021 года.