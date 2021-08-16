Минцифры выделит 102 млн рублей на развитие контакт-центра для граждан

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выделит 102 млн рублей субсидий Московскому центру новых технологий телекоммуникаций, на базе которого создан контакт-центр для консультаций граждан по ключевым социальным вопросам.

«Бюджетные средства на работу центра будут распределены с федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Минцифры.

Уточняется, что размер субсидии составит 102 млн рублей.

Как отметили в министерстве, в 2021 году принято решение продлить работу центра, чтобы обеспечить граждан достоверной информацией о вакцинации, выплатах на детей, действиях при болезни, возможных ограничениях при международных путешествиях и других вопросах.

Ранее директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры Василий Слышкин рассказал о работе портала «Госуслуги» за первые шесть месяцев 2021 года.