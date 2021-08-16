Прививку от COVID-19 на Ставрополье сделали более 608 тысяч человек

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Прививку от коронавируса в Ставропольском крае сделали более 608 тыс. человек.
Прививку от COVID-19 на Ставрополье сделали более 608 тысяч человек
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Более 608 тыс. жителей нашего края уже сделали прививку. В запасе более 225 тыс. доз вакцины первого компонента, прививочные пункты работают ежедневно», — уточнил глава региона.

Также стало известно, что в Пермском крае первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 39,6 тыс. жителей.

Столько же граждан завершили курс иммунизации, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

При этом отмечается, что всего первым компонентом вакцинированы более 598,9 тыс. человек, из них 456,2 тыс. завершили курс вакцинации.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.

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