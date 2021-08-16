В Оренбуржье более 500 тысяч жителей сделали прививку от коронавируса
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- РИА Новости
Об этом пишет RIA56.
В областном Министерстве здравоохранения рассказали, что эта цифра составляет почти 60% от числа тех, кого следует вакцинировать.
Как уточняется, всего в регионе необходимо сделать прививку более чем 900 тыс. человек, объяснили в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что в области с 2 августа стартовала региональная акция «Стопкоронавирус56».
Так, оренбуржцы, которые вакцинировались с начала года и по 31 августа, могут получить ценные призы, в том числе автомобиль.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.