В Калининградской области рассказали о результатах работы прокуратуры

В прокуратуре Калининградской области состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры с участием заместителя генпрокурора России Алексея Захарова. В ходе мероприятия участники рассказали о результатах работы надзорного ведомства региона.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Так, Захаров отметил, что в результате прокурорского вмешательства работодателями выплачены долги по заработной плате почти на 4 млн рублей, государственными и муниципальными заказчиками погашена задолженность перед предпринимателями на сумму 85,7 млн рублей.

В свою очередь, прокурор области Александр Авдеев отметил, что своевременность и качество проведения проверок позволили выявить более 44 тыс. нарушений закона, из них более 22 нарушений в сфере уголовного судопроизводства.

Продолжается работа по противодействию детской преступности — количество преступлений здесь снизилось на 15,6%.

Прокуроры проявили последовательность и в сфере защиты прав граждан при предоставлении услуг жилищно-коммунального комплекса.

Как ранее сообщала газета «Известия», в России планируется создание единой базы по киберпреступлениям. Данная инициатива была поддержана российским Министерством финансов.