В Калининградской области рассказали о результатах работы прокуратуры
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Так, Захаров отметил, что в результате прокурорского вмешательства работодателями выплачены долги по заработной плате почти на 4 млн рублей, государственными и муниципальными заказчиками погашена задолженность перед предпринимателями на сумму 85,7 млн рублей.
В свою очередь, прокурор области Александр Авдеев отметил, что своевременность и качество проведения проверок позволили выявить более 44 тыс. нарушений закона, из них более 22 нарушений в сфере уголовного судопроизводства.
Продолжается работа по противодействию детской преступности — количество преступлений здесь снизилось на 15,6%.
Прокуроры проявили последовательность и в сфере защиты прав граждан при предоставлении услуг жилищно-коммунального комплекса.
Как ранее сообщала газета «Известия», в России планируется создание единой базы по киберпреступлениям. Данная инициатива была поддержана российским Министерством финансов.