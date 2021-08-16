Геленджик частично обесточили из-за угрозы подтоплений

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Администрация Геленджика приняла решение о частичном отключении электричества в центре города из-за угрозы подтоплений.

«Центр города обесточен, пока идёт дождь и сохраняется угроза подтопления. Электричество отключили до тех пор, пока вода не сойдёт», — говорится в сообщении администрации города, опубликованном в Telegram-канале.

Пресс-служба напомнила об инциденте в 2012 году, когда пять человек переходили дорогу у оголённого провода, скрытого под водой. Все они погибли.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов ранее заявил, что за несколько часов в городе выпала почти четырёхмесячная норма осадков.

Из-за сильного дождя сработали сирены для предупреждения местных жителей о риске подтоплений.

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