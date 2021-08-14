В Минэнерго прокомментировали ситуацию с электроснабжением на Кубани

В Краснодарском крае ведутся работы по восстановлению электроснабжения в районах, где ранее из-за погоды без света остались более 100 тыс. человек. В Минэнерго заявили, что ситуация находится на особом контроле.

«В Краснодарском крае, где из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электросетях, ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей...По данным на 12:00 без электроснабжения остаются около 73 500 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановительные работы ведут около 350 специалистов и более 90 единиц техники.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели из-за непогоды в 14 муниципалитетах Краснодарского края.