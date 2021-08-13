В Кемерове открыли новый спорткомплекс

В Кемерове открыли новый спортивный комплекс «Сосновый».

Об этом сообщает ОТР.

В двухэтажном здании предусмотрены залы для занятий спортом, аэробикой и хореографией, а также конференц-зал, судейские и тренерские комнаты.

«С появлением такого уникального дворца, оборудованного хорошо, появляется возможность заниматься не только зимой, но и летом, когда так не хватает ледовой подготовки», — заявила тренер по фигурному катанию Олеся Демчук.

Крытый каток предназначен прежде всего для спортивных тренировок, но будет доступен и пункт проката коньков.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.