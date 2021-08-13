В Кемерове открыли новый спорткомплекс
- ©Пресс-служба Администрации Кемеровской области
Об этом сообщает ОТР.
В двухэтажном здании предусмотрены залы для занятий спортом, аэробикой и хореографией, а также конференц-зал, судейские и тренерские комнаты.
«С появлением такого уникального дворца, оборудованного хорошо, появляется возможность заниматься не только зимой, но и летом, когда так не хватает ледовой подготовки», — заявила тренер по фигурному катанию Олеся Демчук.
Крытый каток предназначен прежде всего для спортивных тренировок, но будет доступен и пункт проката коньков.
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