Петербург планирует закупить 2,7 тысячи новых автобусов к весне 2022 года

Весной 2022 года на маршруты Санкт-Петербурга должны выйти 2,7 тыс. новых автобусов. Город планирует закупить машины российского и белорусского производства.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Автобусы будут эксплуатироваться в течение шести лет. Прослужить они могут до 10 лет, но дальнейшая их эксплуатация будет зависеть от требований города, заявил директор по пассажирским перевозкам Национальной транспортной ассоциации Роман Юренев.

Контракты на перевозку пассажиров на указанный период выиграли три компании.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве рассказали о работе по модернизации маршрутных сетей коммерческих перевозчиков.