Пассажиропоток на речных маршрутах в Подмосковье вырос в два раза с начала сезона

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Пассажиропоток на речных маршрутах в Московской области вырос в два раза с начала сезона.
Пассажиропоток на речных маршрутах в Подмосковье вырос в два раза с начала сезона
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс.

«На данный момент водными маршрутами воспользовались более 19,5 тыс. человек, а за весь прошлый сезон было перевезено свыше 20,5 тыс. пассажиров», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

По его словам, ежегодно сезонные речные маршруты пользуются спросом у населения и позволяют сократить время в пути.

Сезон стартовал 1 мая. Он продлится до октября — ноября в зависимости от маршрута.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.

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