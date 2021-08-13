Аналитики зафиксировали рост продаж спорттоваров после закрытия Олимпиады
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Также специалисты изучили спрос на спорттовары в июле и августе 2021 года и сравнили его с аналогичным периодом 2020-го.
«За год популярность этой категории товаров среди покупателей выросла в четыре раза. Эксперты связывают это с тем, что за время карантина россияне привыкли заниматься спортом дома и не поменяли свои привычки после снятия ограничений», — отметили в компании.
Среди наиболее популярных товаров по России — велосипеды, трекинговые палки, кистевые эспандеры, верёвочные лестницы, баскетбольные и волейбольные мячи, сетки и ракетки для пинг-понга, гири, гантели, турники и навесные брусья, а также наборы для бадминтона.
Ранее НСН сообщала, что Москва в 2020 году экспортировала спортинвентарь на $17 млн.