Аналитики зафиксировали рост продаж спорттоваров после закрытия Олимпиады

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На следующий день после закрытия токийской Олимпиады продажи спортинвентаря выросли на 50%, заявили аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.
Аналитики зафиксировали рост продаж спорттоваров после закрытия Олимпиады
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Также специалисты изучили спрос на спорттовары в июле и августе 2021 года и сравнили его с аналогичным периодом 2020-го.

«За год популярность этой категории товаров среди покупателей выросла в четыре раза. Эксперты связывают это с тем, что за время карантина россияне привыкли заниматься спортом дома и не поменяли свои привычки после снятия ограничений», — отметили в компании.

Среди наиболее популярных товаров по России — велосипеды, трекинговые палки, кистевые эспандеры, верёвочные лестницы, баскетбольные и волейбольные мячи, сетки и ракетки для пинг-понга, гири, гантели, турники и навесные брусья, а также наборы для бадминтона.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2020 году экспортировала спортинвентарь на $17 млн.

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