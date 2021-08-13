Риелторы дали советы по покупке квартиры в новостройке

Президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский и риелтор Олег Свиридов дали советы по покупке квартиры в новостройке.

«Самое первое — это документы. Вы должны быть внимательны к документам, которые вы подписываете. Второе — это внутренняя отделка МОП. Если в МОП проблемы, то это всё ляжет на жильцов. Входные группы, как ходит лифт», — заявил Горский в беседе с URA.RU.

По его словам, также нужно обращать внимание на отделку непосредственно приобретаемого объекта недвижимости. В частности, он рекомендует проверить наличие трещин на стенах и потолке, узнать о материалах проводки. Особенно важно изучить состояние окон, балкона/лоджии.

Со своей стороны, Свиридов советует нанять профессионалов, которые помогут в приёмке квартиры.

«Теплопроводность окон, герметичность систем отопления, исправность канализационных и водных систем — это очень важно. Нужно проверить, то ли у вас напряжение в электросети», — сказал он.

Как добавил Свиридов, специалисты таких компаний знают ГОСТы, технические условия и т.д.

Ранее член Гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал сообщение, что в Москве отмечен рост перепродаж квартир в новостройках.