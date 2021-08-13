В Москве доставили в полицию женщину, оставившую младенца во дворе

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В Москве женщина оставила новорождённого ребёнка на скамейке в одном из дворов. Её нашли и доставили в отдел полиции.
В Москве доставили в полицию женщину, оставившую младенца во дворе
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Установлена личность женщины, оставившей новорождённого мальчика во дворе, и её местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке был найден младенец — по данным с камер видеонаблюдения, его оставила женщина.

В прошлом году в Оренбургской области разыскивали женщину, оставившую младенца в больнице. Ребёнка нашла уборщица рано утром в тамбуре гинекологического отделения.

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