В Москве доставили в полицию женщину, оставившую младенца во дворе

В Москве женщина оставила новорождённого ребёнка на скамейке в одном из дворов. Её нашли и доставили в отдел полиции.

Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Установлена личность женщины, оставившей новорождённого мальчика во дворе, и её местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке был найден младенец — по данным с камер видеонаблюдения, его оставила женщина.

В прошлом году в Оренбургской области разыскивали женщину, оставившую младенца в больнице. Ребёнка нашла уборщица рано утром в тамбуре гинекологического отделения.