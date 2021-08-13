В Саратовской области артиллеристы готовятся к международному конкурсу

На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области артиллеристы ведут подготовку к международному конкурсу «Мастера артиллерийского огня».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В команду вошли представители 631 учебного центра боевого применения артиллерии и Михайловской военной артиллерийской академии.

Во время тренировок расчёты преодолевают маршрут с препятствиями и выполняют задачи по поражению целей из миномёта, пулемёта и других видов орудий.

Международный этап конкурса состоится в августе в Казахстане. Его участниками станут военнослужащие 12 стран.

Ранее Nation News сообщал, что экипажи малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии провели учения.