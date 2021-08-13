Медучреждения Москвы получат более 5 тысяч единиц оборудования

Для городских больниц и поликлиник Москвы закупили более 5 тыс. единиц оборудования по контрактам жизненного цикла.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Новейшее оборудование, которое Москва приобретает по контрактам жизненного цикла, не только позволяет нам заменить выработавшую ресурс технику, но и даёт возможность оснастить всем необходимым новые профильные отделения», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Существенную часть оборудования составляют новейшие аппараты УЗИ — в медучреждения поставлено более 2 тыс. единиц.

Также больницы и поликлиники получили 26 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, шесть маммографов, 86 рентгеновских аппаратов различного типа, 251 эндоскопическую систему и другое оборудование.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.