Терапевт рассказала, какие анализы нужно сдавать ежегодно
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«Самые главные анализы, которые всегда при консультации назначают, — это общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимический анализ крови. Каждый из них настоятельно рекомендуется сдавать не реже раза в год, в случае если человек не стоит на диспансерном учёте с каким-либо заболеванием», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, общий анализ крови, например, позволит выявить анемию и нарушения в клеточном иммунитете. Также по нему сразу видны воспалительные процессы.
Как отметила Лапа, биохимический анализ крови подробно отражает работу органов и другие процессы в организме.
Врач добавила, что три перечисленных исследования помогут выявить наличие в организме серьёзных проблем, воспалительных и даже опухолевых процессов.
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