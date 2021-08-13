Терапевт рассказала, какие анализы нужно сдавать ежегодно

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, какие анализы нужно сдавать ежегодно.

«Самые главные анализы, которые всегда при консультации назначают, — это общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимический анализ крови. Каждый из них настоятельно рекомендуется сдавать не реже раза в год, в случае если человек не стоит на диспансерном учёте с каким-либо заболеванием», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, общий анализ крови, например, позволит выявить анемию и нарушения в клеточном иммунитете. Также по нему сразу видны воспалительные процессы.

Как отметила Лапа, биохимический анализ крови подробно отражает работу органов и другие процессы в организме.

Врач добавила, что три перечисленных исследования помогут выявить наличие в организме серьёзных проблем, воспалительных и даже опухолевых процессов.

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