Терапевт рассказала, какие анализы нужно сдавать ежегодно

Короткая ссылка
Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, какие анализы нужно сдавать ежегодно.
Терапевт рассказала, какие анализы нужно сдавать ежегодно
  • Pixabay

«Самые главные анализы, которые всегда при консультации назначают, — это общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимический анализ крови. Каждый из них настоятельно рекомендуется сдавать не реже раза в год, в случае если человек не стоит на диспансерном учёте с каким-либо заболеванием», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, общий анализ крови, например, позволит выявить анемию и нарушения в клеточном иммунитете. Также по нему сразу видны воспалительные процессы.

Как отметила Лапа, биохимический анализ крови подробно отражает работу органов и другие процессы в организме.

Врач добавила, что три перечисленных исследования помогут выявить наличие в организме серьёзных проблем, воспалительных и даже опухолевых процессов.

Ранее гепатолог София Русанова в беседе с Inforeactor рассказала о профилактике заболеваний печени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить