Паводки в дальневосточных регионах признали ЧС федерального уровня

Паводки на территориях четырёх регионов на Дальнем Востоке признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России.

«Принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, к чрезвычайной ситуации федерального характера», — говорится в заявлении ведомства.

Ущерб от паводка в указанных районах, по оценкам властей, превышает 13 млрд рублей.

По состоянию на 11 августа в результате паводков на Дальнем Востоке уже пострадали свыше 24 тыс. человек.

Ранее власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации в Ленинском и Октябрьском районах в связи с прохождением паводка.