Паводки в дальневосточных регионах признали ЧС федерального уровня
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России.
«Принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, к чрезвычайной ситуации федерального характера», — говорится в заявлении ведомства.
Ущерб от паводка в указанных районах, по оценкам властей, превышает 13 млрд рублей.
По состоянию на 11 августа в результате паводков на Дальнем Востоке уже пострадали свыше 24 тыс. человек.
Ранее власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации в Ленинском и Октябрьском районах в связи с прохождением паводка.