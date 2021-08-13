Паводки в дальневосточных регионах признали ЧС федерального уровня

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Паводки на территориях четырёх регионов на Дальнем Востоке признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Паводки в дальневосточных регионах признали ЧС федерального уровня
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России.

«Принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, к чрезвычайной ситуации федерального характера», — говорится в заявлении ведомства.

Ущерб от паводка в указанных районах, по оценкам властей, превышает 13 млрд рублей.

По состоянию на 11 августа в результате паводков на Дальнем Востоке уже пострадали свыше 24 тыс. человек.

Ранее власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации в Ленинском и Октябрьском районах в связи с прохождением паводка.

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