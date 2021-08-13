Глава Якутии рассказал о лесных пожарах в республике

Глава Якутии Айсен Николаев в фильме журналиста Антона Красовского «Якутия. Пожары» рассказал о борьбе с лесными пожарами в республике.

«Страшная засуха привела к тому, что когда у нас начало возникать в день сначала по 30, потом по 40, потом по 60, потом по 75 был максимум новых пожаров в сутки, то у нас, конечно, уже человеческих ресурсов ни внутри республики, ни тех сил, которые с начала июня были сюда переброшены, — их просто стало не хватать», — рассказал он.

По его словам, после этого в Якутии «подсобрались вроде бы в течение июля месяца, с середины июля начали побеждать, поддавливать» природные пожары.

«А когда вот сейчас уже наметился перелом, погода выкинула нам очередной свой сюрприз. И вот этот ветер — абсолютно неожиданный, нетипичный, крайне сильный — он привёл к тому, что потушенные вроде пожары опять разгорелись», — рассказал он.

Ранее в Якутию прибыла дополнительная авиация для тушения лесных пожаров.

13 августа в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

11 августа президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой в борьбе с пожарами.