В России в 2022 году планируют создать платформу для госслужащих

В России в 2022 году планируется разработать платформу для госслужащих, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

Об этом сообщает ТАСС.

«Для госслужащих мы всё-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего по аналогии с мобильным приложением для обычных граждан», — заявил он.

Он отметил, что хорошо было бы, чтобы для госслужащих электронные сервисы, «обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти», были доступны, как и для всех остальных граждан.

По словам Качанова, приложение подразумевает ряд сервисов для совместной удалённой работы, предполагающих обеспечение госслужащих возможностью быстрого общения, — корпоративный портал, мессенджер и почту.

Как следует из представленной замминистра презентации, к 2022 году сервисами удаленной совместной работы планируется обеспечить десять федеральных органов исполнительной власти. К 2024 году все госслужащие должны будут использовать «защищённые и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного ПО».

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщали, что Минцифры подготовит нормативы перевода госслужащих на российские мессенджеры к декабрю.