В Томской области более 20 тысяч человек получили лекарства для лечения COVID-19

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В Томской области более 20 тыс. человек получили бесплатные лекарства для лечения COVID-19 на дому в 2021 году.
В Томской области более 20 тысяч человек получили лекарства для лечения COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В 2021 году Томская область получила несколько траншей на общую сумму 33,2 млн рублей. Необходимые медикаменты закуплены и выдаются пациентам по медицинским показаниям», — отмечается в сообщении.

В то же время всего с начала действия соответствующей программы гражданам выдано 110 тыс. упаковок препаратов на общую сумму более 77,9 млн рублей.

Ранее «Утро.ру» передавало, что за сутки в России выявили 22 277 случаев COVID-19.

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