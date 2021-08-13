В Томской области более 20 тысяч человек получили лекарства для лечения COVID-19

В Томской области более 20 тыс. человек получили бесплатные лекарства для лечения COVID-19 на дому в 2021 году.

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В 2021 году Томская область получила несколько траншей на общую сумму 33,2 млн рублей. Необходимые медикаменты закуплены и выдаются пациентам по медицинским показаниям», — отмечается в сообщении.

В то же время всего с начала действия соответствующей программы гражданам выдано 110 тыс. упаковок препаратов на общую сумму более 77,9 млн рублей.

Ранее «Утро.ру» передавало, что за сутки в России выявили 22 277 случаев COVID-19.