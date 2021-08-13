Более 600 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Ставропольском крае

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Более 600 тыс. человек в Ставропольском крае сделали прививку от коронавируса.
Более 600 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Ставропольском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Прививочная кампания в регионе продолжается. Как подчеркнул губернатор, вакцинация способна остановить развитие пандемии.

Кроме того, стало известно, что в Ульяновскую область поступили партии вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V», передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный минздрав.

В ближайшее время вакцину распределят по прививочным пунктам.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции.

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