В Кировской области вынесли приговор обвиняемому в нападении на таксиста
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл 25 ноября 2020 года. Обвиняемый поссорился с водителем и напал на него с ножом. Пострадавший оказал сопротивление и смог выйти из автомобиля. Он обратился за помощью к наряду вневедомственной охраны.
Нападавшего задержали. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима.
В 2020 году сообщалось, что в Московской области предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве таксиста.