В Кировской области вынесли приговор обвиняемому в нападении на таксиста

В Кировской области суд вынес приговор 28-летнему мужчине, обвиняемому в нападении на таксиста.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл 25 ноября 2020 года. Обвиняемый поссорился с водителем и напал на него с ножом. Пострадавший оказал сопротивление и смог выйти из автомобиля. Он обратился за помощью к наряду вневедомственной охраны.

Нападавшего задержали. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима.

В 2020 году сообщалось, что в Московской области предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве таксиста.