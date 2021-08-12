Детский невропатолог рассказал о природе родовых травм

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Детский невропатолог, заместитель главного врача Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России Алексей Крапивкин рассказал, что такое родовая травма.
Детский невропатолог рассказал о природе родовых травм
  • РИА Новости

«Сейчас к родовой травме относят повреждения, полученные ребёнком во время неблагоприятно протекающих родов. Синяк на лице тоже считается родовой травмой, хотя он не угрожает ни жизни младенца, ни его здоровью. А вот черепно-мозговая травма, напротив, чревата очень серьёзными последствиями», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

Как отметил Крапивкин, для сведения подобных рисков к минимуму беременная женщина должна вести здоровый образ жизни, как можно больше двигаться и регулярно посещать женскую консультацию.

«Лучше всего заниматься специальной физкультурой. Сейчас в женских консультациях работают школы для беременных, где их обучают гимнастике и тому, как правильно вести себя во время родов», — заключил он.

Ранее практикующий психолог, президент Международной академии психологии инновационного развития Татьяна Черепанова в беседе с «Радио 1» рассказала, как помочь ребёнку адаптироваться в новом месте.

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