Прививку от COVID-19 в Татарстане сделали более 900 тысяч человек
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Как отмечается, оба компонента вакцины получили 706 717 жителей республики.
Также стало известно, что за сутки в Санкт-Петербурге полный цикл вакцинации прошли 20 039 человек, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Всего прививку сделали 1 387 027 горожан, из них завершили вакцинацию 1 180 566.
Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.