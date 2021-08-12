Прививку от COVID-19 в Татарстане сделали более 900 тысяч человек

Вакцинацию от COVID-19 в Татарстане прошли 901 429 человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Как отмечается, оба компонента вакцины получили 706 717 жителей республики.

Также стало известно, что за сутки в Санкт-Петербурге полный цикл вакцинации прошли 20 039 человек, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Всего прививку сделали 1 387 027 горожан, из них завершили вакцинацию 1 180 566.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.