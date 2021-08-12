В WWF сообщили об отсутствии крупных нефтяных пятен в Чёрном море

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В Чёрном море в районе Новороссийска уже нет крупных пятен, образовавшихся после разлива нефти. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу WWF России.
В WWF сообщили об отсутствии крупных нефтяных пятен в Чёрном море
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«На сегодняшних снимках видно, что крупных пятен загрязнения уже нет», — отметили в фонде.

В WWF добавили, что в районах с сильным ветром присутствуют зоны интенсивного выпадения ливней, ветрового затишья и «выглаживания» водной поверхности.

«Нефть улетучилась и диспергировалась в большинстве своем, что может быть хорошо для водных систем, однако есть вероятность, что часть могла осесть на дно или оказаться на берегу», — заявили в пресс-службе.

Фонд мониторит ситуацию, чтобы понять, достигли ли нефтепродукты суши.

8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) рассказали, что причиной выхода нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

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