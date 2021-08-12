В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Ставропольском крае зарегистрировали 342 случая коронавируса за сутки, из больниц при этом выписаны 237 человек.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. 

«Продолжается тестирование на COVID-19, ежедневно выявляются новые случаи заражения. Зарегистрированы они и вчера», — уточнил он.

Также отмечается, что общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 68 564, выздоровевших — 58,9 тыс.

Кроме того, стало известно, что в Ленинском районе Ижевска начнёт работу передвижной медицинский комплекс.

Прививку от коронавируса можно будет сделать 14 августа, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Пройти вакцинацию приглашаются жители старше 18 лет.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.

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