Прокуратура проводит проверку после разлива нефтепродуктов в Ленобласти
- РИА Новости
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в морском порту Ленинградской области», — приводит kp.ru сообщение.
Уточняется, что утечка, предварительно, произошла с буксира «Товарищ Андрей», который был пришвартован у причала порта.
По приблизительным оценкам, в Выборгский залив вылилось около 100 литров нефтесодержащей жидкости.
8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.