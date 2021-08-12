Прокуратура проводит проверку после разлива нефтепродуктов в Ленобласти

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Прокуроры проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов в порту в Ленинградской области. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Прокуратура проводит проверку после разлива нефтепродуктов в Ленобласти
  • РИА Новости

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в морском порту Ленинградской области», — приводит kp.ru сообщение.

Уточняется, что утечка, предварительно, произошла с буксира «Товарищ Андрей», который был пришвартован у причала порта.

По приблизительным оценкам, в Выборгский залив вылилось около 100 литров нефтесодержащей жидкости.

8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

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