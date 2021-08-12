Собянин назвал дату празднования Дня города в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что День города в столице будет отмечаться во вторые выходные сентября — 11-го и 12-го числа.
Собянин назвал дату празднования Дня города в Москве
  • © Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11—12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учётом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил», — написал он в Twitter.

Собянин подчеркнул, что главным приоритетом властей остаётся сохранение здоровья граждан. 

Ранее мэр Москвы сообщил, что основным фактором при принятии решений по коронавирусным ограничениям в городе является заполняемость больничных коек.

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