Собянин назвал дату празднования Дня города в Москве
- © Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
«Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11—12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учётом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил», — написал он в Twitter.
Собянин подчеркнул, что главным приоритетом властей остаётся сохранение здоровья граждан.
Ранее мэр Москвы сообщил, что основным фактором при принятии решений по коронавирусным ограничениям в городе является заполняемость больничных коек.